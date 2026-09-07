"Basta de hacernos sentir culpables": Gala Caldirola responde a críticas por no asistir a baile de su hija

07 sept. 2026 - 18:15 hrs.

Gala Caldirola respondió a las críticas en redes sociales por no asistir a la presentación de un baile de Fiestas Patrias de su hija Luz Elif.

El viernes pasado, la niña de ocho años bailó junto a sus compañeros, ocasión donde Mauricio Isla estuvo presente. De hecho, compartió una serie de fotos y videos de lo que fue la actividad escolar.

En uno de los registros que compartió el bicampeón de América con La Roja, aparece con traje de huasa interpretando uno de los bailes típicos de la época dieciochera.

Precisamente, los seguidores cuestionaron la ausencia de Gala en la actividad, a la que incluso asistió la pareja de Isla, Emily Matute.

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Gala responde a cuestionamientos

Con decenas de mensajes en su contra, la española decidió responder públicamente en su cuenta de Instagram.

"Me puse reflexiva y lo comparto. He recibido algunos mensajitos cuestionándome por qué no estoy en el evento del baile de mi pequeñita", partió señalando.

Gala Caldirola explicó que tenía compromisos laborales que en un principio debía desarrollar la semana antepasada, pero que fueron reagendados para el pasado viernes.

"La verdad es que los eventos que tenía este fin de semana los tendría que haber hecho la semana pasada. Pero emocionalmente no estaba bien, entonces tuve que cambiarlos y lamentablemente no pude ir al baile. Por suerte, papi pudo ir", agregó.

"Yo trato de ser una mamá superpresente y una mamá supercariñosa; me gusta mucho estar con mi pequeñita, pero hay momentos en los que lamentablemente una tiene que trabajar", aseguró.

Posteriormente, cuestionó las diferencias con las que se evalúan las responsabilidades de madres y padres. "Ya basta de hacernos sentir culpables por eso porque nadie cuestiona al padre cuando sale a trabajar. Nadie cuestiona al padre cuando no está, entonces, ¿por qué se cuestiona a la mujer cuando tiene la posibilidad de trabajar y generar su independencia económica, cuando eso es principalmente para el mejor futuro para los hijos?", indicó.

Instagram @galadrielcaldirola

Para finalizar, Caldirola aseguró que realizar todos sus esfuerzos tiene como principal motivo asegurar el bienestar de su hija Luz Elif.

"Ella sabe que la amo profundamente y que todo lo que hago es para que tenga la mejor vida sin necesitar pedirle nada a nadie", cerró.

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