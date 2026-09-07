"La sabiduría del dolor": El emotivo relato de Juanita Ringeling tras el nacimiento adelantado de su hija

07 sept. 2026 - 15:00 hrs.

El pasado mes de mayo, Juanita Ringeling anunció que estaba en el primer trimestre de su tercer embarazo junto a su esposo Matías Assler, una gestación que llegó a su final antes de lo esperado.

La actriz relató en un extenso mensaje con matices poéticos cómo fue su experiencia al dar a luz de manera adelantada el pasado 19 de agosto, cuando todavía no se sentía preparada para ello.

El relato de parto de Juanita Ringeling

"Siempre supe que llegarías antes, pero aun así me sorprendiste... Mi cuerpo hace semanas se preparaba para tu llegada, pero porfiada la mente se resistía", escribió Juanita Ringeling en un post de Instagram, encabezado por una imagen suya con su bebita sobre su torso.

Instagram @juana.ringeling

Según su relato, las contracciones la tomaron por sorpresa y no terminaba de asimilar lo que le estaba pasando. "Yo aun resistiéndome -no tengo lista la maleta, ni la casa, no tengo pieza para los niños, la guagua es muy chica aun- me senté en la cama y lloré", confesó.

La también cantante describió el paisaje boscoso y montañoso que veía, contracción tras contracción, camino al hospital. "Entro a la sala con total lucidez, la observo con extrañeza, llena de cables, una camilla. -Qué fea- pienso -qué fría-", recordó.

"Matías está conmigo, es un buen compañero de parto, me sostienen en cada nueva invasión eléctrica. Me tiritan las piernas", describió la artista, para luego detallar cómo su cuerpo fue separándose del de su hija.

"Ya estás aquí, un último pujo profundo y anhelante. Tu cuerpecito de guarisapo entre mis manos y las de tu papá. Te abrazo", dijo. "No puedo creer que estés aquí. Eres una niñita muy chiquitita y despierta. Una ágata calma, preciosa y transparente. Pronto buscas la leche y así pegadita a mí sellamos esta nueva forma de habitarnos", finalizó Ringeling.

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