"Está empezando a salir el sol": Tutú Vidaurre anuncia su embarazo con tierna publicación

07 sept. 2026 - 12:00 hrs.

Tutú Vidaurre y su esposo Felipe Ortiz anunciaron el embarazo de la actriz mediante una tierna sesión de fotografías donde posan felices junto a su perrito Chulo.

La también cantante expresó su emoción por la próxima llegada de su primer bebé después de sufrir una dolorosa pérdida el año pasado después de contraer matrimonio.

El embarazo de Tutú Vidaurre

"¡Mini (pollito) en camino! Chulo va a ser hermano mayor", fue lo único que escribió Tutú junto a tres enternecedoras imágenes en las que sostiene en brazos a su mascota junto a su pareja.

"Mi primer embarazo lo perdí a las tres semanas y eso es algo que pasa mucho. Después nuevamente creímos que nos íbamos a demorar, pero lo logramos. Estamos muy contentos”, contó la artista a Las Últimas Noticias (LUN).

Instagram @tutuvidaurre

"Aunque sólo estuve embarazada tres semanas, uno sabe el estado en que está, viene la ilusión y alcanzamos a comprar ropa (...) Físicamente me costó recuperarme", comentó.

Luego de esa dura experiencia y de la reciente muerte de su abuelo, Vidaurre siente que para ella "está empezando a salir el sol".

La intérprete también está feliz por convertirse en mamá junto a un hombre como su marido. "Siento que el universo me premió (...) Estoy muy acompañada y él está muy preocupado", dijo.

"Quiere que tengamos más ecografías de las necesarias para ver a la guagua. Es el hombre más feliz del planeta al saber que va a ser papá”, finalizó.

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