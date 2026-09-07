"Este matrimonio...": Michelle Carvalho ilusiona a sus fans con coqueta publicación junto a Pedro Astorga

07 sept. 2026 - 13:30 hrs.

Los entusiastas de una real relación romántica entre Michelle Carvalho y Pedro Astorga no dejan de avivar sus esperanzas cada vez que los ven juntos.

La modelo brasileña encendió la chispa en redes sociales al publicar un compendio de imágenes con el deportista extremo, con una frase que no pasó desapercibida: "Este matrimonio farmea aura desde antes que fuese moda".

Y es que la pareja se casó simbólicamente en un par de ocasiones durante su participación en distintos realities, pero con el paso de los años sus fans siguen deseando que se haga realidad.

La publicación de Michelle Carvalho con Pedro Astorga

Michelle compartió una serie de videos y fotografías donde se la ve disfrutar al aire libre junto a Astorga. "Oye, que salimos lindos", escribió el kayakista en la publicación, mientras que la influencer los comparó con los personajes de una famosa serie animada. "Sus padrinos mágicos oficiales", comentó.

Instagram @mrs_carvalho

Lo anterior bastó para emocionar a sus seguidores, quienes dejaron más de doscientos mil likes y montones de mensajes aupando una boda.

"¡Que vivan los novios!"; "Es que son la pareja ideal"; "¡Ya cásense!"; "Lo lindos que saldrían esos bebés"; "En mi mundo ideal, Pedrito y Michu están felizmente casados"; "Muy linda pareja, me invitan al matri, porfa"; "Ya sean marido y mujer", escribieron algunos internautas.

Otros elogiaron a Michelle, quien lució su renovada figura con un minivestido deportivo rosa. "La rompiste, ahora se nota tu esfuerzo, ese marido tuyo tenía suerte antes y ahora mucho más de este mujeron", dijo un usuario en relación a la meta de pérdida de peso en la que está enfocada la modelo.

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