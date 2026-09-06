"Presúmanse a ustedes mismas": Yamila Reyna sorprendió con particular look y reflexionó sobre la autoestima
Yamila Reyna sorprendió a sus seguidores al lucir una prenda que guarda un especial significado para ella.
La actriz y comediante posó con unos jeans que tenía desde su adolescencia y aprovechó la instancia para compartir una positiva reflexión sobre la autoestima.
A través de su cuenta de Instagram, Yamila publicó una serie de fotografías en las que aparece luciendo el pantalón, destacando que volvió a usarlo después de varios años.
Yamila Reyna sorprendió con sus antiguos jeans
"Volví a usar estos jeans que tenía a los 13 años", escribió la argentina junto a los registros, dejando en evidencia su entusiasmo por volver a ponerse la prenda.
"¿Qué me decí?! Me siento la versión a cuenta de JLo!", expresó entre risas.Ir a la siguiente nota
Finalmente, la actriz aprovechó la publicación para entregar un mensaje de amor propio a sus seguidores y los invitó a reconocer sus propias cualidades. "Presúmanse a ustedes mismas, eres tu mejor piropo", cerró.
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de