"Presúmanse a ustedes mismas": Yamila Reyna sorprendió con particular look y reflexionó sobre la autoestima

06 sept. 2026 - 18:16 hrs.

Yamila Reyna sorprendió a sus seguidores al lucir una prenda que guarda un especial significado para ella.

La actriz y comediante posó con unos jeans que tenía desde su adolescencia y aprovechó la instancia para compartir una positiva reflexión sobre la autoestima.

A través de su cuenta de Instagram, Yamila publicó una serie de fotografías en las que aparece luciendo el pantalón, destacando que volvió a usarlo después de varios años.

Yamila Reyna sorprendió con sus antiguos jeans

"Volví a usar estos jeans que tenía a los 13 años", escribió la argentina junto a los registros, dejando en evidencia su entusiasmo por volver a ponerse la prenda.

"¿Qué me decí?! Me siento la versión a cuenta de JLo!", expresó entre risas.

Finalmente, la actriz aprovechó la publicación para entregar un mensaje de amor propio a sus seguidores y los invitó a reconocer sus propias cualidades. "Presúmanse a ustedes mismas, eres tu mejor piropo", cerró.

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