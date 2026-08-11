El sincero descargo de Juanita Ringeling en medio de su embarazo: "Perdí la paciencia una y otra vez"

11 ag. 2026 - 16:00 hrs.

La actriz nacional Juanita Ringeling se encuentra viviendo un nuevo proceso de embarazo y, por lo mismo, se ha encargado de ser lo más transparente posible.

Juanita no está mostrando solo lo positivo del embarazo y la maternidad, sino también aquello que muchas veces se trata de esconder para no dar una "mala imagen" o algo similar.

Es así como la intérprete nacional escribió en sus historias de Instagram que tuvo una jornada muy exigente, cargada por su propio embarazo, responsabilidades con sus hijos, tareas del hogar y otras situaciones laborales.

Juanita Ringeling se sincera

"Hoy gestioné tan mal mi energía. Trabajé harto, pero no alcancé a terminar", confesó en primera instancia Juanita, y agregó: "Le grité a mis niños. Perdí la paciencia una y otra vez. No pude ni comer en la noche de lo cansada que estaba".

Este texto lo escribió sobre un video en el que sus dos hijos aparecen besando su pancita y riéndose. Por lo mismo, Juanita reflexionó y dijo: "Ay, espero que mis guaguas se queden con estos momentos y no con la mamá agobiada y raja. Cuidarse para poder cuidar. Hoy no lo logré mucho".

De esta forma, Juanita prefirió mostrarse vulnerable ante sus seguidoras para que ellas también se sintieran acompañadas, ya que todas pueden vivir esto.

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