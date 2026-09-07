"No sé si es otro cáncer": Nico Yunge actualiza su estado de salud tras ser internado en la UCI

07 sept. 2026 - 16:10 hrs.

El exchico reality, Nico Yunge, preocupó a sus seguidores en redes sociales tras revelar que está hospitalizado en Londres, ciudad en la que vive hace casi una década.

El ex "Perla" fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras un procedimiento dental y en un video que publicó en redes sociales, dio más detalles de lo que le sucedió y dio gracias a las personas que manifestaron preocupación por su estado de salud.

"Lo que pasó fue que tenía un quiste en la mandíbula que fue sacado por una muela del juicio el viernes y se mandó a biopsia pensando que era cáncer. Me empecé a inflamar al siguiente día y el domingo ya no podía respirar", señaló desde el centro médico.

Y agregó que "pedí una hora al dentista (en) urgencias, y cuando llegué me estaba poniendo azul, la tráquea se me estaba cerrando, con lo cual me pusieron en un coma y he estado en cuidado intensivo desde ahí".

Cabe recordar que en 2021, Yunge reveló la detección de un tumor cancerígeno tras una endoscopia y en 2023 confirmó que estaba libre de la enfermedad.

Muestras de preocupación hacia Nico Yunge

Ante los mensajes que ha recibido, el creador de contenidos le dedicó unas palabras a sus seguidores.

"Quiero agradecerles de todo corazón por el cariño, por la preocupación, por todo, pero quiero que sepan que todavía no sé si estoy bien. Todavía no sé si es otro cáncer, todavía no sé si estoy fuera peligro, todavía estoy inflamado, y seguiré aquí solito, pero con todas las ganas", dijo.

"Acá les cuento lo que pasó muchas gracias por el amor y cariño perdón por no responder estaba en un coma inducido, en el video explico todo gracias y mucho amor para ustedes", cerró.

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