Hermógenes Conache fue hospitalizado tras sufrir un ACV: Familia actualizó estado de salud

07 sept. 2026 - 16:50 hrs.

Durante la jornada de este lunes se dio a conocer que el humorista Hermógenes Henríquez, conocido popularmente como Hermógenes Conache, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV).

La información fue confirmada por su colega y amigo Ricardo Meruane a través de su cuenta de Facebook, donde entregó detalles del estado de salud del comediante.

Hermógenes Conache sufre ACV

"Comunico que nuestro querido y respetado amigo y colega Hermógenes Conache ha sido afectado por un ACV", partió señalando.

"En este momento se encuentra hospitalizado en recuperación. Enviémosle los mejores deseos de fuerza y ánimo para que supere esta situación", agregó en el mensaje.

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Posteriormente, habló con La Cuarta, donde reveló que logró comunicarse directamente con el humorista, a quien "se le escuchaba no muy claro".

"Me dijo que quedó con una secuela en un brazo. Así que es totalmente cierto, al menos lo que hablé con él", complementó.

Hijo de Hermógenes Conache actualiza estado de salud

Meruane aseguró que hizo público el estado de salud de Hermógenes tras previa autorización de él mismo.

Por su parte, el hijo de Hermógenes, Matías Henríquez, expuso en Facebook que "se encuentra estable, fuera de riesgo vital y en proceso de recuperación post-ACV".

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