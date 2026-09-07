"No le creo": Vecinos cuestionan confesión de hombre por crimen de Mariana Sepúlveda

07 sept. 2026 - 15:55 hrs.

Conmoción causó en Conchalí la confesión de un hombre de 42 años que aseguró a Carabineros haber sido el autor del crimen de Mariana Sepúlveda, quien salió de su casa el 29 de agosto y nunca más se supo de ella.

El sujeto, identificado como Ghislaín Jesús Quiroz Carrizo, era vecino de Mariana y tenía 24 años cuando, según afirmó, la interceptó y obligó a entrar a su casa, donde terminó por quitarle la vida.

Las dudas de vecinos

En diálogo con Mucho Gusto, vecinos del pasaje Logroño dijeron no confiar en la versión de Quiroz, acusando un eventual problema de salud mental.

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"Yo no le creo, yo creo que fue algo como que se le ocurrió a él, porque esperar 18 años para decir una cosa así", señaló de lleno una de las personas.

En esa misma línea, manifestó que "a él lo encuentro raro, porque su forma de ser te causa al tiro como que tuviera alguna otra forma".

Consultada respecto a Mariana Sepúlveda, afirmó que era una joven tranquila, por lo que era "una locura" que haya mantenido una relación con el sospechoso.

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