Reveló género y nombre: Matías Assler confirma que nació su bebé con Juanita Ringeling

20 ag. 2026 - 17:30 hrs.

Matías Assler dio a conocer la gran noticia que todo su círculo cercano esperaba: nació el bebé que esperaba con su pareja, la actriz Juanita Ringeling.

Precisamente, el actor nacional publicó a través de sus historias de Instagram que Juanita había dado a luz, con tres semanas de anticipación, pero ya tenía en sus brazos al nuevo integrante de la familia.

"Llegó el día, adelantado tres semanas, pero llegó", escribió Assler en la primera fotografía donde aparecía posando al lado de Juanita.

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Nace nuevo bebé de Matías Assler y Juanita Ringeling

Enseguida, Assler afirmó que llevaba nueve meses esperando para saber si era mujer u hombre, para luego subir una fotografía con su bebé en los brazos preguntando a sus seguidores qué creían que era.

En esa línea, Matías afirmó que su nuevo bebé era de sexo femenino: "La vida, la Juana y Dios me regalaron otra mujercita. Gracias, gracias, gracias".

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Para finalizar, subió una fotografía donde reveló que el nombre de la bebé es Agata y nació este miércoles 19 de agosto a las 15:05 horas.

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