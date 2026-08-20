"Quería incendiarlo todo": Savka Pollak revela cómo descubrió que su pareja estaba casado

20 ag. 2026 - 08:30 hrs.

Savka Pollak fue la más reciente invitada del podcast Caudal, donde abordó diversos temas, entre ellos el dramático engaño amoroso que sufrió en 2025.

"Él me contó que estaba separado y que compartía casa con su ex, por un tema económico y de la hija... y no era verdad, estaba con la mamá, no estaban separados", comenzó señalando.

La confesión de Savka Pollak

La comunicadora dijo haberse enterado del engaño debido a que una persona, familiar de él, la llamó por teléfono para contarle la verdad: "Ahí me dijeron que estaba casado", contó.

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Después de recibir esa información, Pollak lo llamó de inmediato para increparlo y recibió una escueta respuesta: "Perdón, soy súper malo", habría dicho el sujeto.

"Yo no sabía qué hacer con mi corazón, fue una escena (...) desgarradora para mí. No me lo esperaba para nada", lamentó la comunicadora, agregando que pasó semanas en estado de shock.

Savka aseguró que pensó en hacer cosas distintas, pero se contuvo. "Cuando estaba muy enojada, quería incendiarlo todo, tenía ganas de llamar y contar, pero me contuve, porque como soy un poco más grande y esto me ha pasado antes, sé que esto iba a bajar y eso es quererse", afirmó.

"No quiero volver a dar mucho ese espacio y me doy cuenta que tampoco tengo espacio para tener una relación. Pero a veces pasan cosas y sorpresas y la vida te trae personas", finalizó.

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