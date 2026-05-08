Juanita Ringeling anuncia su tercer embarazo con Matías Assler: "¡Nuevo integrante en camino!"

08 may. 2026 - 13:30 hrs.

Juanita Ringeling está por reaparecer en las pantallas como protagonista de Salvando a Ema, la nueva teleserie vertical de Mega. Pero un acontecimiento importante marca además su vida personal. La actriz anunció que muy pronto va a crecer la familia que forma con Matías Assler y sus hijos en común, Aurelio y Loica.

La pareja de actores está en la espera de su tercer hijo, un embarazo que ya está en el segundo trimestre y que los llena de emoción.

El tercer embarazo de Juanita Ringeling

Juanita Ringeling aprovechó que es el mes de las mamás para compartir la buena noticia con sus seguidores. La artista publicó una sesión de fotografías donde luce su pancita de embarazada al descubierto y evidencia el avance de la gestación.

Instagram @juana.ringeling

“¡Se acerca el Día de la Madre y este año lo celebramos con un nuevo integrante en camino! 23 semanas ya”, escribió.

“¡Abrazo a todas las madres en este viaje tan bello, lleno de ambivalencia, amor profundo, miedo, risas, soledad, magia animalesca y tanto más!”, finalizó.

El anuncio hizo reaccionar a figuras famosas como Meli Noto, quien escribió: "¡No hay 2 sin 3! Felicidades, hermosa".

"Juanita, qué hermosa eres y te ves. Muchísimas bendiciones en este tercer proceso"; "Qué linda, muchas felicidades a la familia por el nuevo integrante"; "Hermosa, felicidades, vivan las familias numerosas. Por acá mamá de 4", expresaron sus fans.

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