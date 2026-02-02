¿Qué es una teleserie vertical? Juanita Ringeling, Mario Horton y Antonia Santa María explican el formato

02 feb. 2026 - 11:50 hrs.

Mega se prepara para dar un nuevo paso en la ficción nacional con el estreno de una teleserie vertical, un formato innovador que busca adaptarse a las nuevas formas de consumo audiovisual y conquistar especialmente a las audiencias digitales.

La primera producción del canal en este formato será protagonizada por Juanita Ringeling, Mario Horton y Antonia Santa María, quienes adelantaron detalles de esta apuesta distinta a lo tradicional.

¿Qué es una teleserie vertical?

Según explicaron sus protagonistas, este nuevo formato se caracteriza por su duración breve y su narrativa directa, pensada para plataformas móviles. "Este formato, como nosotros le llamamos MegaShorts, son producciones dramáticas que tienen una duración máxima de 2 minutos", expresó la actriz Juanita Ringeling.

Mega

Mario Horton profundizó en el origen de este fenómeno audiovisual, señalando que no es una idea improvisada. "Su origen es de Asia, con historias cargadas de amor y drama", comentó el actor.

"Este diseño está exclusivamente pensado en ti. Ya no tenemos que estar solamente sentados frente al televisor. Solo con tu celular basta, como si fuera una videollamada", comentó Antonia Santa María.

Por su parte, Quena Recoret, Directora Ejecutiva del Área Dramática de Mega, expresó que "para nosotros, meternos en esto es entrar en un mundo nuevo que teníamos muchas ganas de explorar. Estamos muy contentos, muy entregados. Tenemos unos libretos increíbles".

Finalmente, los tres actores coincidieron en el espíritu de esta nueva producción diciendo que es "una producción rápida, adictiva y que te tendrá diciendo solo un capítulo más".

