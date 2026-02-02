Mega comienza el 2026 liderando en audiencias: Estos fueron los resultados de enero

02 feb. 2026 - 13:15 hrs.

Comenzando el 2026, Mega sigue instalado como el canal preferido por los chilenos.

Durante el primer mes del presente año, Mega promedió sobre 380 mil personas por minuto, manteniendo una tendencia que viene de manera continua por ya cuatro años consecutivos, y 11 de los últimos 12 años.

RESULTADOS RATING ENERO CANALES TV ABIERTA

Mega: 380.798

CHV: 367.448

Canal 13: 297.136

TVN: 236.766

Mega

Este resultado se consiguió gracias a que Mega instaló sus programas en el top tres de lo más visto del mes: 133, Atrapados por la realidad con 697.515 personas promedio por minuto, Reunión de Superados, que se mantiene como líder del prime de la televisión chilena, con 669.114 personas promedio por minuto, y El Jardín de Olivia con 591.379 personas promedio por minuto se instalaron en los primeros puestos del ránking.

Además, el canal contó con el liderazgo de espacios clave en la programación como son el matinal Mucho Gusto, los distintos noticieros de Meganoticias, y el franjeado de concursos Dale Play.

A esto se suma que las plataformas digitales de Mega obtuvieron grandes resultados con más de 3,7 millones de seguidores en TikTok, más de 3,2 millones de seguidores en Instagram y más de 10 millones de suscriptores en YouTube.

