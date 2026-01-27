¿Ya nos sigues? Súmate a las redes sociales de MegaShorts y conoce todo de las teleseries verticales
¡Llegaron para quedarse! Mega se suma a la tendencia global y lanzará sus propias teleseries verticales, de la mano de su Área Dramática.
Con Quena Rencoret a la cabeza, MegaShorts busca presentar historias emocionantes y cautivadoras, que apelen a la cercanía con las audiencias nacionales.
¿Cómo será la primera teleserie vertical de Mega?
Juanita Ringeling, Mario Horton y Antonia Santa María protagonizarán la primera teleserie vertical de Mega. ¿Qué es este formato?
Se trata de producciones dramáticas que pueden ir desde los 20 a los 80 capítulos, cada uno con una duración máxima de 2 minutos. Y grabados para ser vistos en teléfonos móviles (verticales).
La idea es ofrecer a las audiencias digitales historias atrapantes de principio a fin, para que durante cada capítulo el público pida más y más episodios, pudiendo ver la totalidad de episodios a su ritmo.
MegaShorts es cómo Mega comenzará a publicar este tipo de teleseries verticales, con guiones que tienen a Rodrigo Cuevas como principal creador, junto a otros profesionales como Catalina Calcagni, Stavros Mosjos y Los Contadores Auditores.
Para compartir los primeros pasos de esta aventura, ya puedes sumarte a las plataformas digitales donde encontrarás backstage, fotografías y entrevistas.
En Instagram la cuenta es @Megashorts.Mega y en TikTok es @megashorts_mega.
