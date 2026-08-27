"Me ha costado llevar tanta cosa": El problema médico que afecta a Gianella Marengo en medio de su embarazo

27 ag. 2026 - 09:30 hrs.

La animadora de televisión Gianella Marengo compartió a través de redes sociales el problema que la viene afectando desde que está embarazada.

Precisamente, la modelo utilizó sus historias de Instagram para publicar una fotografía en el espejo donde se puede ver su pancita, la que ha crecido bastante. Sin embargo, aquello no es lo más importante.

En esta historia, Gianella se desahoga un poco y cuenta la situación que la lleva afectando desde hace un par de semanas, buscando así el apoyo de sus seguidores y seguidoras.

Gianella Marengo habla de su problema

"Me ha costado llevar tanta cosa; todo se ve muy normal, pero en este momento estoy pasando por mi tercer episodio de infartos de miomas y no saben el dolor que tengo", dijo en primera instancia.

Enseguida, agregó que "he llorado de impotencia y también de dolor. He pensado: ‘¿Por qué tanto en tan pocos meses?".

"En fin… aquí estoy, poniendo todo de mí para que esto pase más rápido y después sea solo un mal recuerdo", cerró Gianella, quien más adelante agradeció el cariño de sus seguidoras.

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¿Qué es el infarto de miomas?

En concreto, Gianella se refiere a la degeneración de un mioma. Según el Manual MSD, los miomas uterinos son "tumores benignos del músculo liso del útero".

El diagnóstico se realiza mediante examen pélvico, ecografía u otros métodos de diagnóstico por imágenes. El tratamiento de las pacientes depende de los síntomas, del deseo de fertilidad y de las preferencias de la paciente.

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