"Aturdidos de pena y de asombro": Cristián Campos despide a su cuñada Paz Ramírez tras trágico atropello

27 ag. 2026 - 10:20 hrs.

Cristián Campos apareció públicamente para hablar y despedir a su cuñada, la cineasta Paz Ramírez, quien falleció tras ser atropellada en Providencia.

Ramírez, quien era hermana de Ángela y María José Prieto, cruzaba en la intersección de Andrés Bello con Manuel Montt cuando un vehículo la arrolló en el instante en que se devolvía a buscar a su mascota que se había quedado unos pasos atrás.

La muerte de Paz ha generado un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y, por lo mismo, su cuñado decidió escribir un texto de despedida para ella.

Cristián Campos se despide de Paz Ramírez

"María Paz, recién partiste y tu risa ronca ya resuena como un recuerdo, mientras tu familia y tus amigos nos abrazamos aturdidos de pena y de asombro...", escribió en un comienzo Campos.

En esa línea, al reconocido actor nacional afirmó que "el vacío que dejas no se puede creer. Fuiste una mujer extraordinaria: talentosa, generosa y valiente".

"Fue un privilegio estar cerca de tu energía y tu luz. Descansa en Paz, cuñada querida", cerró Campo, recibiendo el apoyo de distintas figuras como Pancho Saavedra, Soledad Onetto, Mónica Godoy y Felipe Braun.

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