"Igual a su papá": Hija de Pangal Andrade y Melina Noto sorprende con particular reacción

27 ag. 2026 - 11:10 hrs.

El nacimiento de Alanna, la hija de Pangal Andrade y Melina Noto, trajo una enorme felicidad a sus padres y al círculo cercano que los rodea.

Por lo mismo, no es novedad que cada cierto tiempo Melina o Pangal estén compartiendo tiernos y entretenidos videos de Alanna, quien cada semana está más grande e impresiona a todos con sus acciones.

En este caso, fue su madre la que quedó impactada con la acción de la pequeña, que justo quedó captada en video.

El divertido momento de Alanna, Melina y Pangal

"Es verdad que las nenas son de papá", escribió Melina, quien subió un video donde se puede ver que ella se intenta acercar a Pangal para darle un beso, pero la pequeña niña lo evita con un "manotazo" a su mamá.

Con un ataque de risa, Melina subió el video y agregó que "9 meses en mi panza para que sea igual a su papá y lo ame más", desatando la risa entre sus seguidoras.

Cabe destacar que la pequeña Alanna ha demostrado ser muy apegada a su padre, quien ya la ha llevado en sus aventuras por la montaña y más.

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