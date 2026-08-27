Cony Capelli muestra consecuencias de una inesperada afección de salud: "Se me empezó a cerrar la garganta"

27 ag. 2026 - 12:00 hrs.

Una visita de Cony Capelli a una persona muy especial que cocinó para ella terminó de manera inesperada. La influencer, quien está en los primeros meses de su embarazo, tuvo que irse inmediatamente al sufrir una reacción alérgica.

Así lo contó en sus historias de Instagram, donde mostró las consecuencias que dejó en su rostro la afección de salud.

La alergia de Cony Capelli

Cony publicó inicialmente una fotografía en blanco y negro de su rostro para contar lo ocurrido. "Mi mejor amiga tiene gatos y se me fue por completo que soy alérgica", escribió sobre la imagen.

"Si me quedo en el lugar, se me empiezan a cerrar las vías respiratorias. La verdad se me fue por completo. Pude comer, pero a qué costo, señores, jajaja", agregó. Una vez llegó a su casa, actualizó sobre su estado y enseñó a detalle la inflamación en la zona de sus ojos.

Instagram @conycapelli

"Llegué a tomarme una loratadina. Mira, este ojo está hinchado hasta acá, no sé si se ve tanto. Y este, como que le salieron unas pelotitas", dijo mientras señalaba el área afectada.

A pesar de todo, se tomó con humor la situación y contó entre risas que no es la primera vez que esto le ocurre. "El tema es que no puedo quedarme en una casa que tenga gatos. Yo llegué donde mi amiga y empecé a cachar y dije, uy, me pica. ¡Verdad que soy alérgica!", recordó.

"Y ahí al tiro me fui, porque se me empezó a cerrar la garganta y ahora estoy súper bien, me tomé un antialérgico", finalizó.

Instagram @conycapelli

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