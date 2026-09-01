"Nunca pensé pasar...": Gianella Marengo celebra sus 40 años a la espera de su primer bebé con emotivo mensaje

01 sept. 2026 - 13:00 hrs.

Gianella Marengo pasó un cumpleaños muy especial, ya que fue la llegada de sus 40 años, pero además esperando a su primer bebé.

Precisamente, a través de redes sociales, la figura del espectáculo nacional subió todos los saludos que recibió por su nueva vuelta al sol y más adelante realizó un posteo donde habló de lo importante de este cumpleaños para ella.

"Qué día más maravilloso. Gracias por tantas muestras de amor; de a poco iré respondiendo. Hoy estuve full día de regaloneo familiar", partió diciendo la modelo nacional.

El especial cumpleaños de Gianella Marengo

"Nunca pensé pasar mis 40 años con un regalo tan, tan lindo. Gracias a todos, los quiero mucho", cerró diciendo Marengo, en un carrusel donde se veían fotografías de ella posando con su pancita al aire mientras sostenía un ramo de flores.

Asimismo, agregó otras fotos instantáneas donde se le puede ver en compañía de amigos y familia, así como de momentos que vivió durante la celebración de su cumpleaños.

Enseguida, distintas personalidades del mundo del espectáculo, hasta de la política, como Karol Cariola, Jordi Castell, Dani Ride y Wilma González felicitaron a la modelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gianella Marengo (@giamarengo)

Todo sobre Gianella Marengo