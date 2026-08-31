31 ag. 2026 - 19:00 hrs.

Este lunes 31 de agosto se estrena Me caso, pero contigo, la nueva teleserie vertical de Mega, que contará con un elenco encabezado por Octavia Bernasconi, Laura Vila y Daniel López.

Precisamente, la historia narra la vida perfecta de Martín (Daniel López) y Trini (Laura Vila), quienes están muy enamorados y pronto contraerán matrimonio.

Sin embargo, todo cambia cuando Martín ve a Julieta (Octavia Bernasconi), la oficial a cargo de la boda y su antiguo amor. Esto provocará que el joven dude de su casamiento y pondrá todo en duda.

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¿Cómo ver los primeros cinco capítulos de Me caso, pero contigo?

Los primeros cinco capítulos de la teleserie vertical Me caso, pero contigo estarán disponibles completamente gratis a través de las redes sociales de Mega.

En concreto, las redes sociales donde estará disponible son @mega.tv en Instagram, @megaoficial en YouTube y @mega_tv en TikTok.

Quienes quieran continuar disfrutando de la historia podrán hacerlo suscribiéndose a la plataforma Mega Go por solo $2.490.

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