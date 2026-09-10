"Comenzamos este Eurotrip": Kel Calderón parte a Europa con Raquel Argandoña en un viaje madre e hija

10 sept. 2026 - 17:50 hrs.

Durante mucho tiempo, la relación entre Kel Calderón y su madre, Raquel Argandoña, fue más que tensa, donde ni siquiera se dirigían la palabra, pero esos días quedaron atrás.

En 2024, luego de ocho años desde el inicio de la ruptura, comenzaron a acercar posturas hasta que lograron reconciliarse.

Kel Calderón y Raquel Argandoña se van de viaje

Desde aquel momento, madre e hija volvieron a compartir en diversas instancias familiares y también públicas. De hecho, Kel acompañó a la "Quintrala" en uno de los programas de televisión donde se desempeñaba.

La relación entre ambas está en tan buen pie que decidieron armar sus maletas y partir de viaje, tal como lo hacían en los viejos tiempos.

En ese contexto es que la influencer compartió un video en sus historias de Instagram desde París, la capital de Francia, donde etiquetó a su madre.

"Comenzando este Eurotrip con mamá Raquel", fue el texto que acompañó el registro.

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