El deporte se vive el fin de semana en Mega con el World Rally Championship y la Liga Femenina

10 sept. 2026 - 18:40 hrs.

Este fin de semana, Mega, Mega 2 y MegaGO transmitirán la quinta edición del "World Rally Championship" 2026. Este jueves 10 de septiembre arranca en la región del Biobío una de las dos únicas fechas del calendario que se disputan en Sudamérica.

Además, en materia futbolística, se emitirá el último partido de la Liga Femenina correspondiente a un encuentro reprogramado de la fecha 18 de la fase regular. Palestino recibirá a Universidad de Concepción para cerrar el calendario.

El Campeonato Mundial de Rally por Mega, Mega 2 y MegaGO

Este viernes 11 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, por las pantallas de MegaGO, se realizará una cobertura especial de todas las etapas de la competencia del WRC, con los relatos de Daniel Ahumada y Gustavo Huerta.

Durante el mismo día, a las 10:30 horas, por las pantallas de Mega 2 se emitirá el duelo entre Palestino y Universidad de Concepción, con el relato de Alejandro Astudillo y los comentarios de Marcelo González.





Palestino ya cerró su participación en la fase regular -con 35 unidades-, mientras que el campanil -con 19 puntos- buscará sumar para mejorar su posición final, aunque sin opción de acceder a los playoffs.

El sábado 12, desde las 11:00 horas hasta las 18:00 horas, por las pantallas de Mega y Mega 2, se transmitirán las etapas especiales del Rally, y el domingo 13, desde las 13:00 horas, se emitirá el Wolf Powerstage donde se definirá al ganador de la etapa.

El Mundial de Rally y todos los partidos de la Liga Femenina por MegaGO.

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