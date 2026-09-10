"No puedo, me da pena": Melina Noto reveló el complejo momento que enfrenta en esta etapa de la maternidad

10 sept. 2026 - 19:20 hrs.

La modelo y presentadora argentina Melina Noto está viviendo al máximo su maternidad; es por esto mismo que le cuesta soltar ciertos procesos de esta etapa que vive.

Precisamente, en octubre del año pasado, Melina dio a luz a la pequeña Alanna, niña que nació fruto de su relación con Pangal Andrade, quien ha sido un pilar fundamental para la trasandina en Chile.

Tal como lo mencionamos en un comienzo, la argentina está pasando por cambios en su maternidad y uno de estos es intentar dejar la lactancia.

Las dificultades de Melina Noto en su maternidad

Fue la propia Melina quien subió un minivideo a sus historias de Instagram donde detallaba lo acomplejada que se sentía al pensar en que debía dejar de dar leche a Alanna.

"Bendita lactancia. Qué difícil para las mamis decir adiós a esta etapa. He querido cortarla varias veces y no puedo, me da pena", afirmó la trasandina, dejando en claro que su posición es de dejar esto, pero simplemente no puede.

Finalmente, explicó que "me parece que toca relajarse y que sea hasta cuando ambas queramos. Qué sabio el cuerpo humano de dar vida y alimento".

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