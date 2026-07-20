"¿Qué dicen ustedes?": Kel Calderón ilusiona a sus fans con posible regreso de programa con Raquel Argandoña

20 jul. 2026 - 12:00 hrs.

Durante los años 2018 y 2019 Kel Calderón y su madre, Raquel Argandoña, cautivaron a sus seguidores con una serie de videos sobre sus viajes juntas a Miami y Orlando.

La abogada y la presentadora de televisión están planificando viajar juntas nuevamente, con lo que queda abierta la posibilidad del regreso de los entretenidos programas.

¿Raquel Argandoña y Kel Kalderón juntas en YouTube?

Kel Calderón abrió una dinámica de preguntas en Instagram, donde un internauta le recordó las antiguas publicaciones junto a su madre.

"Vuelve a YT con los videos de mamá Raquel", pidió el seguidor, quien recibió una esperanzadora respuesta: "Pronto tenemos un viaje con mamá Raquel. ¿Qué dicen ustedes? ¿Traemos de regreso el canal de YouTube?"

La influencer incluyó en la publicación una encuesta con dos opciones: ¡Sí, que vuelva!" y "No lo sé". De esta manera dejó abierta la puerta al ansiado retorno de los vlogs de viajes del famoso dúo.

Instagram @k3lcalderon

Todo sobre Kel Calderón