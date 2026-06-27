"Lo haría mil veces": Raquel Argandoña por el día en que le arrebató micrófono a un periodista

27 jun. 2026 - 23:20 hrs.

En Only Friends fue el momento de que Raquel Argandoña contestara la "Pregunta Maldita", que trajo a colación uno de sus momentos más controvertidos en televisión.

"Esta Raquel de hoy día, ¿volvería a quitarle el micrófono a un periodista de farándula si te hace preguntas incómodas?", cuestionó la tarjeta de juego.

Fiel a su estilo confrontacional y deslenguado, Argandoña declaró que "obvio que sí y no solo quitarle el micrófono; le pego. ¡Obvio que sí!".

Only Friends / Mega

Los antecedentes del arrebato de Raquel Argandoña

Mauricio Correa recordó que en esa época la "Quintrala" estaba como panelista en Buenos Días a Todos en TVN, por lo que usaron esta polémica para el programa.

"Yo le digo: 'Lo que hiciste no se hace' y ella feliz mostrando el micrófono. (...) Estuvimos toda la mañana con el micrófono de Primer Plano", confesó el exdirector de TV.

El incidente ocurrió a la salida de la premiere de una película infantil. "Venía con mi hijo, con Hernancito chico y (el periodista) me hace una pregunta muy incómoda que no tenía nada que ver y que no quería que escuchara mi hijo. (...) Insistió, me vino la 'Quintrala' y le quité el micrófono. Lo haría mil veces", reafirmó Raquel.

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