"La dupla de oro": Kike Morandé envió afectuoso saludo a Marlen Olivari y Ernesto Belloni en Only Friends

27 jun. 2026 - 23:43 hrs.

"Patrocinado por Garnier"

Para cerrar el capítulo de Only Friends, José Antonio Neme y el equipo del programa prepararon un especial regalo para Marlen Olivari y Ernesto Belloni, los invitados de esta edición.

Se trató de un mensaje que Kike Morandé preparó para el dúo que está ad portas de estrenar su próximo show "Marlenísima".

Las palabras de Kike Morandé

"Marlen y Belloni, la dupla de oro, sin duda. Un beso enorme para ti, Marlen. Usted sabe todo lo que la quiero y la queremos todos. Hemos ido viendo cómo pasa tu vida y hoy día (eres) mamá de un niño que debe tener 15, muy bien casada con Marocchino que es un encanto de persona", comenzó.

Only Friends / Mega

"Ernesto, qué más decirte. Te queremos, te extrañamos. Cambiaron los tiempos, pero veo que estás de vuelta con tus revistas y me alegro mucho. A los dos les mando un abrazo inmenso y que tengan mucha suerte", agregó el animador de Detrás del Muro.

Un mensaje cargado de cariño y nostalgia de Kike Morandé fue el cierre perfecto para una noche en que Marlen Olivari y Ernesto Belloni demostraron por qué siguen siendo dos queridas de la comedia chilena.

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