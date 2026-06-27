"Me emocioné un poquito": Ernesto Belloni lloró al regresar al estudio de Morandé con Compañía en Only Friends

27 jun. 2026 - 22:26 hrs.

Ernesto Belloni vivió un emotivo momento al volver al estudio de Morandé con Compañía, en el que actualmente se emite Detrás del Muro.

Ambos espacios tienen a Kike Morandé como líder absoluto y el comediante solo tiene buenos recuerdos de su época en el extinto programa de Mega.

Conteniendo el llanto, Belloni confesó que "me emocioné un poquito, perdonen. Es que tengo muy bonitos recuerdos de ese programa, del Kike y su gente. Me invadió una cosa tan especial...".

Only Friends / Mega

La visita de Belloni al estudio de Mega fue un recordatorio de todo lo que Morandé con Compañía significó para quienes formaron parte de él. Un legado que, en sus palabras, sigue vivo en la popularidad que hoy cosecha Detrás del Muro.

"El Morandé fue todo, por eso estoy tan agradecido. Creo que nunca me había pasado, qué extraño. Yo creo que disfruto del éxito que tiene el programa ahora, aunque no esté, y sé lo que significa para el Kike, para la gente que trabaja y para todos los que hemos trabajado", aseveró el comediante.

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