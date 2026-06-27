El desconocido pasado de galán de Ernesto Belloni: Ganó concurso a los 25 años en Sábado Gigante

27 jun. 2026 - 23:19 hrs.

Only Friends sacó del baúl de los recuerdos uno de los primeros momentos de Ernesto Belloni en televisión, cuando con solo 25 años se presentó en Sábado Gigante.

En 1982, Don Francisco buscaba "un galán para la TV" y Belloni se presentó sin tener muchas expectativas. "Yo no lo esperaba. Me decían las amigas y los amigos que estaban buscando un galán para televisión y yo, "¿Estai' loco?".

Las audiciones fueron en calle Lira. "Había una fila para inscribirse como de dos cuadras. Ya, 'cabros, vámonos' y no. Pasé. La señorita estaba escribiendo y (me dijo) déjeme su teléfono. Cuando llego a mi casa, mi mamá me dice: "Te llamaron de Canal 13'".

Only Friends / Mega

Un nuevo actor del área dramática

En el video de Sábado Gigante, las participantes del público eligieron al comediante como su favorito y afirmaron que tenía un aspecto "varonil". ¿Qué pasó entonces con su incipiente carrera? ¿Por qué escogió el humor?

"Lo que tú ganabas es que ibas a participar en la próxima teleserie del canal, ibas a ser el galán y no se hizo. No me quedó nada más que hacerme el gracioso", afirmó Belloni con sentido del humor.

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