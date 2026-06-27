Lo que Marlen Olivari no quería contar en Only Friends : Ingrid Cruz y ella tuvieron romance con Petaccia

27 jun. 2026 - 23:05 hrs.

En medio del juego de las preguntas, el panel y los invitados de Only Friends tuvieron que responder con sinceridad: ¿Han tenido algún romance con un compañero de trabajo?

Ingrid Cruz aseguró que en su caso, sí: "Entré a los 20 años a la tele. He tenido pinchazos, 'onda, onda', viajes fuera de Santiago y pasando el peaje, todo vale".

Marlen Olivari, por su parte, indicó que ha tenido parejas "de la tele, sí, pero que trabajen conmigo, no. Sí tuve pololos escondidos de la tele, (aunque) no los puedo decir. Yo era modelo y casi todos los niños lindos de esa época que fueron superconocidos eran modelos".

Only Friends / Mega

Raquel saca a la luz el secreto de Marlen

Aunque Marlen quería mantener reserva, Raquel Argandoña destapó un fugaz romance que tuvo con Giancarlo Petaccia. Ingrid Cruz también fue su pareja en el pasado.

"En esa época era modelo. Cuando fue animador, era porque salía con la Paulina (Nin de Cardona), ¿no? Ahí empezó a animar", dijo.

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