Marlen revela desconocida anécdota de su baile con la serpiente en MCC: Esperó tres días para salir al aire

27 jun. 2026 - 22:44 hrs.

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Uno de los momentos más recordados de Morandé con Compañía fue el baile de Marlen Olivari con la serpiente, emulando la escena de Salma Hayek en "Del crepúsculo al amanecer" de 1996.

Sin embargo, lo que fue un bombazo televisivo se tardó en salir al aire y Olivari recordó los contratiempos que vivió en Only Friends.

La preparación requería tiempo para encarnar al personaje de la película. "Estaba lista con muchas horas y veía tras bambalinas —ya con el aceite en el cuerpo— al señor y cómo a la boa le sacaba el veneno. Hacía todo el procedimiento, después me la ponía en el cuello porque supuestamente ya iba a salir al aire", declaró.

Only Friends / Mega

Sin embargo, los productores cambiaron de parecer y le decían: "Marlencita, cámbiate nomás de ropa porque, ¿sabes qué? Como estuvo tan bueno el sketch anterior, marcó bien, así que mañana. Y así fue, 3 veces".

Precisamente por tres días de preparación sin aparecer en TV, Olivari se tomó como una revancha personal este baile.

"Ya estaba con la vena media hinchada, salí mucho más brava, como a demostrar: 'Mira lo que se perdieron los días anteriores por no lanzarme'. (...) Subimos 55 puntos, se pulverizó el rating", cerró.

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