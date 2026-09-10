"Yo bendecía mis bolsitas": Aylén Milla recuerda íntimos momentos que vivía en su batalla contra el cáncer

10 sept. 2026 - 14:30 hrs.

La modelo argentina Aylén Milla pasó por momentos muy complejos en su vida, en especial cuando fue diagnosticada con cáncer y tuvo que batallar contra este durante 2022 y 2023, hecho que la marcó para siempre.

Gracias a la ayuda de profesionales de la salud y mucha confianza en sus propias creencias, la argentina logró curarse de esta enfermedad, manteniendo los cuidados y controles correspondientes.

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Por lo mismo, este jueves volvió a su pasado e hizo memoria a través de un emocionante video que subió a redes sociales.

Aylén Milla recuerda momento de sus quimios

Precisamente, Aylén compartió en sus historias de Instagram el video de Guille Gauna-Vivas, un diseñador, ingeniero biomédico y fabricante de prótesis biónicas y mecánicas que creó unas cajas que sirven para cubrir las bolsas de quimios con las que se trata el cáncer.

Estas cajas, ocupadas por lo general en niños con esta enfermedad, vienen decoradas con mensajes de empatía, esfuerzo, valor, fuerza, siendo decoradas con logos de superhéroes o personajes para simular que le están traspasando superpoderes a los pequeños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Guille Gauna-Vivas (@guillermogaunavivas)

Aylén compartió este video y recordó, brevemente, un momento de su quimio que la hizo emocionarse: "Me acuerdo como yo bendecía mis bolsitas antes y le hacía reiki antes de que entren a mi cuerpo".

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