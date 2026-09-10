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'Yo bendecía mis bolsitas': Aylén Milla recuerda íntimos momentos que vivía en su batalla contra el cáncer instagram

"Yo bendecía mis bolsitas": Aylén Milla recuerda íntimos momentos que vivía en su batalla contra el cáncer

  • Por Matías Rivera

La modelo argentina Aylén Milla pasó por momentos muy complejos en su vida, en especial cuando fue diagnosticada con cáncer y tuvo que batallar contra este durante 2022 y 2023, hecho que la marcó para siempre. 

Gracias a la ayuda de profesionales de la salud y mucha confianza en sus propias creencias, la argentina logró curarse de esta enfermedad, manteniendo los cuidados y controles correspondientes. 

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Por lo mismo, este jueves volvió a su pasado e hizo memoria a través de un emocionante video que subió a redes sociales. 

Aylén Milla recuerda momento de sus quimios

Precisamente, Aylén compartió en sus historias de Instagram el video de Guille Gauna-Vivas, un diseñador, ingeniero biomédico y fabricante de prótesis biónicas y mecánicas que creó unas cajas que sirven para cubrir las bolsas de quimios con las que se trata el cáncer.

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Estas cajas, ocupadas por lo general en niños con esta enfermedad, vienen decoradas con mensajes de empatía, esfuerzo, valor, fuerza, siendo decoradas con logos de superhéroes o personajes para simular que le están traspasando superpoderes a los pequeños. 

Aylén compartió este video y recordó, brevemente, un momento de su quimio que la hizo emocionarse: "Me acuerdo como yo bendecía mis bolsitas antes y le hacía reiki antes de que entren a mi cuerpo". 

Aylén Milla
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