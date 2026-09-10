"Estos últimos cinco meses de amor": Gianella Marengo repasa la evolución de su embarazo con tiernos registros
Gianella Marengo vive sus recién cumplidos 40 años con una emoción enorme en el corazón, y es que se encuentra esperando a su primer bebé.
La noticia tomó por sorpresa a todos, pero de inmediato los llenó de felicidad, comprendiendo que la animadora de televisión también ha pasado por momentos complejos durante su gestación.
De hecho, hace unas semanas atrás la también modelo dio a conocer que estaba sufriendo de intensos dolores a causa de unos miomas que tenía. Sin embargo, durante los últimos días entregó buenas noticias al respecto.
Gianella Marengo hace un recuento de sus semanas
Actualmente, Gianella tiene cinco meses de embarazo y, aunque han sido tiempos donde su ánimo ha tenido bastantes altibajos, la modelo no pierde la emoción del momento.
Por lo mismo, realizó una publicación donde tomó distintas postales de este transcurso y lo transformó en un carrusel de Instagram para recordar lo que ha pasado durante este tiempo.
"Un poco de estos últimos 5 meses de amor, de + (más) a - (menos)", expresó Marengo, dejando varios videos de cómo ha sido la evolución de su pancita de embarazada, mientras que los comentarios explotaban de amor.
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