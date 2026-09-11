La promesa de amor de Ignacia Antonia a AK4:20 en una significativa fecha: "Hasta que la muerte nos separe"

11 sept. 2026 - 13:00 hrs.

Esta semana Ak4:20 le dedicó unas afectuosas palabras a su polola Ignacia Antonia en ocasión de su cumpleaños 25. El cantante llenó de elogios a la influencer, a quien calificó como "la mujer más hermosa del planeta".

Ahora es ella quien tiene un romántico gesto con el padre de su hija Amelia, al celebrarse una fecha especial para la pareja.

Dedicatoria de Ignacia Antonia a Ak4:20

Para Ignacia Antonia no solo son importantes los aniversarios de su relación con Ak4:20, cada mes que suman juntos es digno de conmemorar. Y así lo hizo nuevamente este jueves, cuando sorprendió a su pareja con unas sentidas palabras que escribió en una pizarra acrílica.

Instagram @ak4.20

"Ayer llegué y tenía esta sorpresa", dijo el artista urbano al mostrar el mensaje de su polola en sus historias de Instagram.

"Amor, respeto, comunicación y empatía. Prometo darte eso todos los días, amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe ¡Amén! 2 años y 2 meses", expresó Ignacia.

"Dos años y dos meses juntos, vida mía. Gracias por cada segundo, por cada momento y todo lo que hemos vivido juntos, te amo con todo mi corazón", agregó el intérprete en su publicación, en respuesta a la influencer.

Por su parte, la joven mamá publicó una romántica imagen en la que su novio la besa en la mejilla. "791 días juntos", se leía sobre la postal.

Instagram @ak4.20

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