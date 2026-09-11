'Yo no puedo creer que tú...': La divertida anécdota de Kel Calderón y Raquel Argandoña en su eurotrip

11 sept. 2026 - 11:30 hrs.

Hace un par de meses, Kel Calderón ilusionó a sus seguidores con la idea de volver a publicar videos de sus viajes junto a su mamá, Raquel Argandoña, como lo hicieron años atrás.

Y en efecto, madre e hija emprendieron un recorrido por Europa del que están empezando a mostrar algunas anécdotas. "Comenzando este eurotrip con mamá Raquel", escribió la abogada el jueves al anunciar la nueva aventura.

Anécdota de Kel Calderón y Raquel Argandoña en su eurotrip

Horas después del anuncio, Kel publicó un par de historias de Instagram para actualizar a sus fans sobre su recorrido.

"Hola, chiquillos. Estamos grabando el video para YouTube, así que no se preocupen, que van a ver detalles de este viaje", comentó inicialmente desde la estación de trenes Gare Montparnasse en París.

Instagram @k3lcalderón

"Pero hoy día vamos a ir a Lourdes y teníamos que tomar un tren. Y resulta que aquí estamos, pues, durmiendo en el terminal", dijo. Su madre, que no aparecía en el video, la interrumpió en ese momento: "No estamos durmiendo".

"El tren sale a las 6:38, son las 5:07 de la mañana y ya estamos aquí. Las cafeterías abren a las 6:00, pero ella quería levantarse a las 4:00 para llegar acá 4:30. Estamos solas en el terminal de trenes con mi mamá", siguió contando la influencer.

En un siguiente registro, se veía a Argandoña retocar su maquillaje tranquilamente. "Yo no puedo creer que tú te estás maquillando 5:00 de la mañana en el terminal, porque en hue... tu alarma sonó a las 4", le dijo Kel.

Con actitud serena, Raquel seguía maquillándose sin hacer caso a los divertidos reclamos de su hija. "Qué buenos estos pinches. ¿Dónde las compraste?", preguntó.

"Yo te los puse para molestarte y ahora te quedan gustando", contestó la influencer. "Tenemos que comprar esta sombra, me encanta", siguió comentando Raquel impasible.

Instagram @k3lcalderón

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