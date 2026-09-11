¡Mega celebra estas Fiestas Patrias! Revisa los artistas que se presentarán en La Pampilla de la Gente 2026

11 sept. 2026 - 14:00 hrs.

Mega pone toda la carne a la parrilla en estas Fiestas Patrias 2026 con la transmisión de uno de los eventos más importantes de septiembre, la tradicional Fiesta de la Pampilla.

Denominado "La Pampilla de la Gente" por el carácter solidario de esta edición en alianza con Desafío Levantemos Chile, se emitirá completamente en vivo este 18, 19 y 20 de septiembre por las señales oficiales de Mega, Mega Go y Mega 2 con la conducción de Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic.

La Pampilla de la Gente / Mega

¿Qué artistas estarán durante las tres jornadas?

Viernes 18 de septiembre

Arte Elegante

Dougas

El Flaco

Amerikan Sound

Sábado 19 de septiembre

Inti-Illimani

Payahop

La Noche

Gino Mella

Jairo Vera

Domingo 20 de septiembre

Los Viking's 5

Hombre Pan

Organización X

Tomo Como Rey

¿Cómo donar?

El dinero a donar en el Desafío Levantemos Chile estará destinado a las familias de Coquimbo que se vieron afectadas por los sistemas frontales que azotaron la región durante este invierno.

Desafío Levantemos Chile

RUT: 65.943.320-6

Banco de Chile

Cuenta Corriente: 98027-07

Correo: info@desafiochile.cl

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