Cristian cuida de su padre pese a su infancia marcada por la violencia: Hoy pide ayuda en Fuerte y Claro

10 sept. 2026 - 16:40 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Cristian Higuera, de 51 años, acudió a pedir ayuda por el agotamiento físico y emocional que le provoca cuidar a su padre de 83 años, quien sufre un severo deterioro de salud y cognitivo.

"Nos afecta bastante. (Es) un esfuerzo físico y emocional que nos está consumiendo a diario. Hay momentos que yo me quiebro porque me tocó cuidar a mi papá, (aunque) sé que es un deber moral, más allá de todo", señaló.

La relación de Cristian con su padre nunca fue fácil, pues carga con un pasado lleno de violencia intrafamiliar (VIF) y alcoholismo. Precisamente por lo anterior es que en 2018 ayudó a sacarlo de la casa tras un episodio de violencia contra su madre.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Pero con el paso de los años, su papá estuvo en una situación de abandono y extrema vulnerabilidad y Cristian decidió llevarlo a vivir consigo para cuidarlo con su pareja, Elizabeth.

"Me rompió el alma haberlo visto así, porque igual dentro de todo, a pesar que fuera violento, fue un trabajador toda la vida. Aprendí que si uno sigue los mismos patrones de violencia, va a crear violencia y abandono", expresó.

Hoy, quiere que sus hermanas lo ayuden en esta tarea compartida porque su trabajo y su vida en pareja se han visto seriamente afectados.

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