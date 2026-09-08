"¿Qué hacemos?": Jeannette pide ayuda para recuperar hogar familiar usurpado por arrendatario

08 sept. 2026 - 17:35 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Jeannette, una mujer de 57 años de la comuna de Conchalí, busca que Luis, un hombre al que arrendaron la casa familiar, se la devuelva.

Precisamente, su casa familiar en Conchalí fue puesta en arriendo en 2002 a un conocido, quien prácticamente tomó posesión de la propiedad por más de 20 años y nunca más la devolvió.

"La casa de mi abuelo significa sacrificio para él porque le costó mucho; él era viudo, él trabajó mucho solito y cuando mi mamá creció, él le ayudó a pagar esas letras", expresó la mujer, asegurando que de niña tiene muchos recuerdos en esa casa.

MEGA

Jeannette pide ayuda para recuperar su casa familiar

En esa línea, Jeannette expresó que Luis se tomó mucha confianza y usurpó el hogar, pero todo escaló aún más en 2021 cuando su madre falleció y, al ver los papeles de la casa, vieron que él había regulado el hogar a su nombre.

"Ahí nos dimos cuenta de que el título de dominio salía a nombre de Luis, que era el arrendatario de mi mamá; él toda la documentación que hizo es falsa, testigos falsos, numeraciones falsas. Hizo cosas muy turbias; en ese momento nosotros quedamos como: "¿Qué hacemos?", aseguró.

En búsqueda de ayuda, Jeannette logró que las instituciones jurídicas y legales les devolvieran los papeles a su familia. Sin embargo, Luis se atrincheró en el hogar, sin intenciones de entregar la casa.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro