Nancy dejó todo en Estados Unidos porque quiere cuidar de su madre internada en una casa de reposo

07 sept. 2026 - 16:40 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Nancy Herrera volvió de Estados Unidos para recuperar el contacto con su madre de 97 años.

Fue en diciembre pasado que tras volver al país para pasar las fiestas de fin de año en familia, Nancy descubrió que su madre fue trasladada a un asilo de ancianos en Villa Alemana sin que ella lo supiera. La noticia le llegó por WhatsApp a través de su hermana Myriam.

"Cuando yo veo a mi mamá en el asilo, me puse a llorar porque no fue así como vi a mi mamá la última vez, que fue en febrero del año pasado. (...) Llego un día lunes a ver a mi mamá y me entero que tiene restricciones, que no la puedo sacar a pasear, a tomar desayuno, nada".

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

De acuerdo a su testimonio, sería su hermana quien prohibió que la adulta mayor saliera del recinto.

Sin embargo, la situación escaló cuando, hace una semana, al visitar la residencia, le informaron que su madre ya no se encontraba ahí, sin darle ninguna explicación sobre su paradero. Preocupada, puso una denuncia en Carabineros y pospuso su vuelo de regreso a Estados Unidos.

"Yo vengo a este a este programa con el propósito de recuperar a mi mamá, que este último tiempo que mi mamá tiene, ya que tiene 97 años, esté conmigo que soy su hija. Que no esté en un asilo", dijo.

Y para cerrar, señaló que "ahora es cuando mi mamá más necesita alguien que la contenga, alguien que la apoye, alguien que la abrace. Yo no me voy a ir de este país hasta que mi mamá esté conmigo".

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