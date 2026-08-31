Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 57: Un arriendo problemático
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, María Angélica compró su casa propia hace 36 años, pero por circunstancias personales, debió dejar la propiedad en arriendo.
En febrero de 2024 apareció Camila, con firmó un contrato de arriendo que durante los primeros meses funcionó sin problemas. Sin embargo, comenzaron los atrasos, los pagos parciales y las excusas que llevaron a María Angélica a un fuerte deterioro emocional.
Pero sumado a lo anterior, Camila acumuló casi $2 millones de deuda en servicios básicos, enviándole a María Angélica dos comprobantes de pago que, de acuerdo a un experto contactado por Fuerte y Claro, resultaron ser falsos.
"Ella trató de engañarme y eso es súper fuerte. Lo que yo quiero es que Camila se vaya de mi casa, me devuelva a mi casa y, obviamente, que pague la deuda, una deuda que ella provocó. En este minuto siento que es un abuso", declaró María Angélica.
El falsificar o modificar documentos bancarios es una situación grave. Carmen Gloria Arroyo explicó que según los artículos 197 y 198 del Código Penal, podría constituir delitos de falsificación de instrumento privado y estafa.
Tras exponer ambas partes y gracias a la mediación del programa, Camila aceptó abandonar la propiedad en un plazo de 60 días y para comprobarlo, Fuerte y Claro se comunicará con ella el 1 de noviembre.Ve el capítulo en
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