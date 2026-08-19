Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 50: Una rencilla entre hermanos afecta la convivencia familiar

19 ag. 2026 - 18:25 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Teresa acudió al programa porque en el terreno familiar donde vive, la convivencia se ha vuelto insostenible.

La propiedad, de aproximadamente 450 metros cuadrados, perteneció originalmente a su suegro, quien dejó en total 13 herederos entre hijos y nietos. Durante años la familia vivió allí en armonía, hasta que la necesidad de regularizar el terreno llevó al esposo de Teresa, Luis, a comprar los derechos de la mayoría de sus medio hermanos.

Él se quedó con de 12 de las 13 partes del terreno, y su hermano Ernesto, el único que no vendió su parte, hoy posee apenas un 7,6% de la propiedad. Actualmente, las familias de ambos conviven en el mismo espacio, pero constantemente en tensión.

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Un incendio que destruyó las construcciones originales marcó un quiebre adicional. Cada hermano reconstruyó por su cuenta y Ernesto levantó una casa de dos pisos que bloqueó el acceso vehicular para Luis. A raíz de lo anterior, uno de los hijos de Teresa sufrió el robo de su auto por tener que estacionar en el exterior.

El consejo de Carmen Gloria Arroyo

La recomendación de Carmen Gloria Arroyo y los expertos de Fuerte y Claro fue intentar llegar a un acuerdo antes de acudir a la justicia. Lo mejor sería que Ernesto le venda su parte a Luis con el valor comercial correspondiente, pues las otras alternativas son mucho más costosas.

En un juicio de partición "va a tener que pagar al juez partidor los honorarios, al actuario del tribunal civil que participa en este juicio, las costas del juicio como la subasta pública, si es que fuera necesario, y las publicaciones y las sesiones. Si solo le tocan $5 millones, puede que termine debiéndole dinero al tribunal".

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