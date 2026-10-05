Están en adopción: Hijo de vecina reclama que no se puede hacer cargo de todas sus mascotas

05 oct. 2026 - 16:35 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el periodista Nicolás Gutiérrez conversó con Eduardo, uno de los hijos de la vecina acusada de no cuidar a sus mascotas.

Precisamente, el hombre ha asegurado que tiene tres perras y ha intentado darlas en adopción, pero nadie las ha querido, además de asegurar que él limpia el patio siempre con cloro.

"No sé qué más puedo hacer", aseguró Eduardo, quien aclaró que esta situación viene desde hace bastantes años.

Hijo de vecina explica lo que pasa

"Están alimentados, se les limpia", comentó, y afirmó que hace unos años esto pasó y lo solucionaron. Asimismo, recalcó que el tema de los olores puede ser, ya que ellos trabajan y a veces eso no se puede controlar.

Enseguida, Eduardo explicó que "se recoge las heces y se limpia con cloro; yo hice un hoyito en el alcantarillado y todo eso se va al desagüe", y añadió que las perras tienen sus vacunas y solo quieren dar en adopción a las dos menores.

En esa línea, el hombre dejó pasar a producción de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, quienes tomaron fotos a las perritas que, actualmente, se encuentran en adopción.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

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