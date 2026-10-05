Están en adopción: Hijo de vecina reclama que no se puede hacer cargo de todas sus mascotas
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el periodista Nicolás Gutiérrez conversó con Eduardo, uno de los hijos de la vecina acusada de no cuidar a sus mascotas.
Precisamente, el hombre ha asegurado que tiene tres perras y ha intentado darlas en adopción, pero nadie las ha querido, además de asegurar que él limpia el patio siempre con cloro.
"No sé qué más puedo hacer", aseguró Eduardo, quien aclaró que esta situación viene desde hace bastantes años.
Hijo de vecina explica lo que pasa
"Están alimentados, se les limpia", comentó, y afirmó que hace unos años esto pasó y lo solucionaron. Asimismo, recalcó que el tema de los olores puede ser, ya que ellos trabajan y a veces eso no se puede controlar.
Enseguida, Eduardo explicó que "se recoge las heces y se limpia con cloro; yo hice un hoyito en el alcantarillado y todo eso se va al desagüe", y añadió que las perras tienen sus vacunas y solo quieren dar en adopción a las dos menores.
En esa línea, el hombre dejó pasar a producción de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, quienes tomaron fotos a las perritas que, actualmente, se encuentran en adopción.
Leer más de
Más Momentos
-
Pide que le prohíban tener animales: Marisol asegura que vecina no cuida a sus perros y provoca malos olores
-
Graciela prestó dinero a su sobrino y terminó endeudada en más de 5 millones de pesos: "¿Por qué lo hizo?"
-
"Mi casa se fue a remate": Gema alega que su exmarido se distanció de sus hijos y vendió el hogar familiar
-
"Ella no quería dejar herencia": Johanna responde a las acusaciones de robo por parte de Fresia
-
"Yo quiero luchar": Fresia afirma que vecina robó y estafó a su tía en el lecho de su muerte
-
"Nunca fue nuestra mamá": Iván se defiende de las acusaciones de abandono por parte de Andrea