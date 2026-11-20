20 nov. 2026 - 17:03 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Cynthia llegó hasta el programa para buscar una solución al conflicto que mantiene con la segunda familia de su padre por una casa que heredó tras su fallecimiento y que actualmente ocupa esta última.

Cynthia es uno de los cuatro hijos que tuvieron sus padres. Aunque durante su infancia creyó que formaban una familia perfecta, cuando era pequeña descubrió que René, su progenitor, tenía una segunda familia.

El padre de Cynthia dejó el hogar para comenzar una nueva vida junto a Carmen, su pareja, y Carolina, la hija que tuvo con ella. Sin embargo, la relación entre ambas familias siempre estuvo marcada por las tensiones y las disputas por el afecto de René.

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Tras el fallecimiento de su padre, Cynthia heredó una parte de una casa que este compartía con Carmen. Ahora, busca vender la propiedad para poner fin al conflicto que mantiene con la segunda familia de René.

El equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro también conversó con Carmen, quien manifestó que considera injusto tener que vender una vivienda que, según su versión, compró y convirtió en su hogar junto a René.

Por su parte, Carolina aseguró que el dinero utilizado para adquirir la casa pertenecía a su madre, quien habría vendido un departamento para financiar la compra. Por este motivo, considera que la propiedad no debería ponerse a la venta.

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