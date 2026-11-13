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Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 107: Busca que sus hermanos la ayuden a cuidar a su madre de 100 años

  • Por Sebastián Paillafil

En el capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos el caso de Yolanda, una mujer que está al cuidado de su madre de 100 años y que acusa que ninguno de sus hermanos se involucra en las tareas.

Yolanda es la menor de siete hermanos y principal cuidadora de su madre Rosa. En 2024 decidió dejar de trabajar para cuidar por completo a su progenitora, quien a su edad necesita atención 24/7.

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El equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro intentó contactarse con los hermanos de Yolanda; algunos viven en otras regiones e incluso fuera de Chile. Precisamente, esto dificultó el trabajo periodístico.

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Margarita fue la única que manifestó su preocupación por Rosa, mientras que el resto de los hermanos hombres se desentendió e incluso afirmaron que está en todas sus condiciones para mantenerse sola.

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Grupo Defensa se comprometió a ayudar a Yolanda en la solicitud de pensión de alimentos para su madre Rosa.

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