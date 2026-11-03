Estefanía pide ayuda para su mamá que cuida a su abuela de 91 años y a dos de sus tíos

03 nov. 2026 - 16:35 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Estefanía, de 33 años, llegó al programa preocupada por la situación de su madre, Rosa, quien debe cuidar de su abuela y de dos de sus hermanos, ambos con problemas físicos y psicológicos.

Para Estefanía, la casa de sus abuelos representa mucho más que un hogar. Fue el lugar donde creció y donde su familia solía reunirse durante el año. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación familiar se ha vuelto cada vez más compleja.

Actualmente, Ruth, su abuela de 91 años, vive junto a dos de sus nueve hijos, quienes presentan problemas físicos y psicológicos. Rosa es quien se encarga del cuidado de los tres.

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Durante meses, Rosa intentó hacerse cargo de todo sin pedir nada a cambio, hasta que un episodio de violencia protagonizado por sus dos hermanos terminó por colmar su paciencia.

Ante esta situación, Estefanía recurrió al programa para pedir que el resto de sus tíos se involucre en el cuidado de Ruth y de sus dos hijos.

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