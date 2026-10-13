"No conocen a sus papás": Elizabeth acusa deuda de $11 millones tras asumir la crianza de sus nietos

13 oct. 2026 - 16:30 hrs.

En un nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Elizabeth Canales, de 60 años, quien asumió la crianza de sus nietos luego de que sus padres se ausentaran de sus vidas.

Elizabeth se casó con el padre de sus tres hijos mayores. Sin embargo, los constantes problemas de pareja terminaron en una separación cuando los niños aún eran pequeños. Tras el quiebre, se fue a vivir con ellos a un campamento, pero las precarias condiciones en las que se encontraban le impidieron seguir teniéndolos a su cuidado, por lo que los menores se fueron a vivir con su padre.

Con el paso de los años, el contacto con sus hijos se redujo a visitas esporádicas. La situación cambió cuando se enteró de que a Manuel, uno de sus hijos, le habían quitado a sus propios hijos.

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Al saber que sus nietos habían ingresado a un hogar de menores, Elizabeth viajó hasta Santiago con el objetivo de recuperarlos y ofrecerles un hogar donde pudieran crecer protegidos.

"Ellos me dieron la firma para que yo me los cuidara definitivamente. Nunca más vinieron para acá, nunca llamaron, nunca dijeron. Mis nietos tienen 13 y 12 años y no conocen a su papá ni conocen a su mamá", relató.

Elizabeth asegura que su hijo Manuel le adeuda cerca de $11 millones por concepto de pensión de alimentos y que está completamente ausente de la vida de sus hijos.

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