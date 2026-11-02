Carmen busca vender la casa que heredó de su exmarido y donde vive su última pareja

02 nov. 2026 - 16:50 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos el caso de Carmen, quien busca vender la casa que heredó de su exmarido fallecido, Daniel, y en la que actualmente vive Sandra, su última pareja.

Carmen se enamoró profundamente de Daniel, su primo lejano, con quien se casó y proyectó una vida en común. Sin embargo, lo que parecía una historia para toda la vida terminó rompiéndose con la aparición de otra mujer.

Después de ocho años de matrimonio, comenzaron a surgir pequeñas señales hasta que Carmen comprendió que las actitudes de su marido estaban relacionadas con Sandra, a quien identifica como la tercera en discordia en su relación.

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La pareja se separó, pero nunca se divorció legalmente. En abril de 2025, Daniel falleció y, cuando Carmen realizó el trámite de posesión efectiva, se percató de que gran parte de los bienes de su exmarido ya no estaban y que solo quedaba una propiedad.

Hoy, Carmen busca enfrentar la situación y reclamar lo que, según sostiene, le corresponde tras la muerte del hombre que fue el amor de su vida.

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