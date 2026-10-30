"Qué emocionante": Así celebró Carmen Gloria: Fuerte y Claro sus 100 capítulos
El equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro celebró este viernes 30 de octubre los 100 capítulos del programa, protagonizando un especial momento.
A modo de agradecimiento y, por supuesto, de celebración, quienes presentaron sus casos en el programa decidieron enviar un mensaje de agradecimiento a Carmen Gloria Arroyo y compañía.
"Qué emocionante. Detrás de todo el trabajo que hacemos hay todo un equipo de periodistas, productores, realizadores", expresó Carmen Gloria desde el estudio.
Rodeada del gran equipo, agregó que más que nunca reafirman su compromiso de decir "las cosas fuerte y claro, porque queremos que usted aprenda con nosotros, que usted también haga el recorrido de enseñarle a otros. Ese ha sido siempre nuestro norte y a veces poco comprendido".
"Muchas gracias por acompañarnos cada. Seguiremos trabajando como equipo", cerró.
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