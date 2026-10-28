"Espero que des la cara": Claudia busca que el padre de su hija se haga presente tras 12 años

28 oct. 2026 - 16:45 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Claudia, de 49 años, llegó hasta el programa porque quiere que el padre de su hija se haga presente después de 12 años.

Precisamente, esta historia comenzó cuando Claudia quedó viuda del padre de sus primeras tres hijas y conoció a Óscar, colega de trabajo de su difundo marido y que fue una de las personas de la empresa que la ayudó económicamente durante este difícil momento.

Fue durante una junta que él la separó del resto y le explicó que trabajaba con su marido; luego la agregó a Facebook y comenzaron una charla diaria que partió con la preocupación constante por sus hijas y ella misma.

Claudia quiere que un padre presente

La mujer explicó que ella, en ese momento, estaba muy vulnerable, por lo que encontró en Óscar un refugio y se terminó enamorando, pasando a estar juntos durante un año.

Sin embargo, todo terminó abruptamente cuando le salieron más perfiles de Facebook de él y tenía fotos en otro país, con otra mujer, hecho por el que lo encaró y Óscar solo aceptó. La relación terminó ahí, pero a las semanas recibe la noticia de que estaba embarazada.

"Y se alejó, mi embarazo, casi todo mi embarazo fue sola, o sea, fue sola; de hecho, lo viví sola", comentó, y agregó que la respuesta siempre era la misma, que no estaba preparado.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Es así como Claudia ha sacado a sus cuatro hijas completamente sola, pero las dudas de su hija menor no dudaron en surgir, preguntando por su padre, aunque ella nunca lo ha dejado mal.

"Yo en el programa espero conseguir, obviamente, una respuesta de él económicamente, porque es lo que le corresponde a mi hija. Y también el saber por qué no está. O sea, si en algún momento me dijo: 'No estoy preparado para ser papá de una nueva hija'. Ha sido mucho el tiempo que te he dado, que he esperado junto a tu hija una respuesta. Yo espero de ti que des la cara, que te acerques a tu hija, lo lamento, pero no me diste opción", cerró Claudia.

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