"Ese tema...": La tajante respuesta de Raquel Argandoña tras rumores de paternidad de Nano Calderón

28 oct. 2026 - 18:15 hrs.

Raquel Argandoña se refirió a los rumores de presunta paternidad de su hijo, Nano Calderón. La animadora de televisión mostró una actitud que no pasó desapercibida en redes sociales.

La situación ocurrió mientras en el programa "Tal Cual" de TV+, cuando José Miguel Viñuela conversaba con Patricia Maldonado sobre sus vacaciones en Punta Cana, República Dominicana.

La reacción de Raquel Argandoña ante rumores de paternidad de Nano Calderón

En medio del diálogo, el animador le preguntó directamente: "Oye, salió que tú… ¿Sí?", mientras que Maldonado agregó: "Que ibas a ser abuela".

El tono distendido que había en ese momento terminó abruptamente. Y es que Raquel Argandoña respondió de forma seca: "No, ese tema no se toca, porque no se habla".

Incomodidad de la "Quintrala" continuó ante la insistencia de sus compañeros, por lo que decidió alzar la voz y afirmar que no se deben dar créditos a rumores de dicha índole.

"Se dicen tantas cosas… Tú que estás en el ambiente, ¿por qué crees todas las estupideces que se hacen?", señaló.

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